Хоккеисты Мичков и Наместников забросили первые шайбы в новом сезоне НХЛ

Ранее московское «Динамо» взяло реванш у «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ. В основное время в составе «Шанхай Дрэгонс» шайбы забросили Борна Рендулич (10-я минута) и Владислав Валенцов (37). За «Динамо» отличились Дилан Сикьюра (24) и Антон Слепышев (59). Победный буллит реализовал Никита Гусев. «Шанхай Дрэгонс» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 21 очком в 15 играх, «Динамо» идёт четвёртым с 19 очками в 15 играх.