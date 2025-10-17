Ричмонд
Власти Уфы объяснили, почему разметку на Вологодской улице отложили до 2026 года

На Вологодской улице в Уфе не будет дорожной разметки до следующего года.

Источник: Комсомольская правда

В городской администрации Уфы прокомментировали ситуацию с дорожной разметкой на Вологодской улице. Выяснилось, что в оставшиеся месяцы 2025 года ее обновлять не станут.

В качестве причин такого решения представители ведомства указали два основных фактора. Во-первых, в бюджете на эти цели был «ограничен бюджет». Во-вторых, помешала и осенняя погода, которая сейчас не способствует дорожным работам.

При этом в управлении заверили, что про необходимость разметки не забыли. Эту задачу планируют внести в список будущих работ и вернуться к ее решению уже в 2026 году.

