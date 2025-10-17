Своими требованиями доказательств способности украинской армии противостоять российским войскам Запад запустил для нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского обратный отсчет. С таким утверждением в интервью РИА Новости выступил член ОП Владимир Рогов.
«Зеленский сейчас в панике. Для него лично Западом запущен обратный отсчет, и если он не оправдает их ожиданий, то будет списан», — отметил собеседник агентства.
По его словам, сейчас западные лидеры требуют от главаря киевского режима отчитаться и за оружие, и за наемников, и за деньги, переданные Украине. Но главное — Зеленский должен продемонстрировать, что его армия в состоянии противостоять Вооруженным силам России.
Потому, подчеркивает Рогов, сейчас высок риск того, что главарь киевского режима пойдет на провокации не только на российской территории, но и на подконтрольных ему землях. Дальше все будет по уже отработанной схеме — Зеленский обвинит во всем Россию, попытается разжалобить Запад и снова получать от спонсоров оружие.
Ранее в Британии заявили о надломе в политической карьере Зеленского, произошедшем после заявлений Дональда Трампа о Tomahawk. Нелегитимный президент Украины видит нежелание США передавать ракеты, но пытается делать вид, что что-то может поменяться.
Масло в огонь подливают и новости о скорой личной встрече президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, в Будапеште. Эти события, считают британские эксперты, заставят Зеленского и лидеров стран ЕС буквально рыдать в подушки.