Банкир Лушин рекомендовал россиянам закупиться долларами к Новому году

Заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин заявил, что россиянам стоит закупиться долларами к Новому году. По его словам, до конца года могут произойти события, которые значительно повлияют на финансовые рынки.

— С нового года по бюджетному правилу Минфин, скорее всего, приступит к покупке валюты, что завершит тренд на укрепление нацвалюты (…) За последнее время у нас объем продажи/покупки валюты не поменялся, все в обычном режиме, население особо не реагирует, — подчеркнул Лушин, его цитирует Bankiros.ru.

16 октября цена золота на бирже побила очередной рекорд. В 19:30 по московскому времени стоимость одной тройской унции резка возросла до отметки выше 4300 долларов.

Старший портфельный управляющий инвестиционной компании Айгенис Дмитрий Ибрагимов выразил сомнения в официальных прогнозах Центробанка и Госдумы, касающихся размера ключевой ставки. По его мнению, к концу года показатель окажется выше обозначенного ранее уровня в 15 процентов.