Сын Усольцевой заявил, что «лучше бы семья сбежала»

Сын пропавших в красноярской тайге Ирины и Сергея Усольцевых Данил Баталов впервые подробно рассказал о трагедии в программе «Пусть говорят». Он поделился воспоминаниями о младшей сестре, отметив, что её детство было насыщенным, и даже признался, что иногда ей завидовал.
«Родители всегда брали с собой много еды. Надеюсь, и для себя у них было достаточно», — сказал молодой человек. Это подтверждают и свидетели, которые видели семью с большими рюкзаками на туристической тропе.
Данил не теряет надежды, что родные ещё живы. «Лучше бы они просто сбежали, но остались живы», — с горечью признался он. В конце передачи он дал совет всем туристам: всегда берите с собой GPS-трекеры и обязательно регистрируйтесь в МЧС.
Напомним, семья с пятилетней дочерью пропала 28 сентября, но заявление в полицию сын подал лишь 1 октября. С 12 октября масштабные поиски прекращены, работа продолжается в профессиональном режиме. Следственный комитет, расследующий уголовное дело, исключил версию побега за границу. Основной версией остаётся несчастный случай.