Стало известно, что Лидии Федосеевой-Шукшиной провели срочную операцию на сердце

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина перенесла экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого врачам удалось восстановить кровоток в сердце.

Народная артистка России Лидия Федосеева-Шукшина перенесла экстренное хирургическое вмешательство, в ходе которого врачам удалось восстановить кровоток в сердце. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Как сообщает Mash, медики провели актрисе процедуру стентирования сосудов после того, как обследование выявило нехватку кислорода в сердечной мышце. Операция продолжалась около полутора часов и завершилась успешно.

Уточняется, что сейчас артистка проходит восстановление под наблюдением специалистов, оставаясь в палате стационара.

По данным источников, 87-летняя Федосеева-Шукшина была госпитализирована неделю назад в состоянии средней тяжести. Поводом для обращения за медицинской помощью стали сильная боль в области сердца и приступ тахикардии.

