В Омском ГАУ стартовал форум сельской молодежи

«Во-первых, сельское хозяйство должно быть образом жизни, должна быть любовь к своей малой родине. Во-вторых, это инфраструктурное обустройство, безопасная и комфортная среда проживания. И в- третьих, достойное качественное образование, постоянное развитие и карьерный рост. Очень важно, чтобы горели глаза и было желание работать. И главное — ничего не нужно бояться», — отметила Оксана Шумакова.