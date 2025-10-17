В Омском ГАУ стартовал форум сельской молодежи

16 октября в Омском государственном аграрном университете открылся региональный форум сельской молодежи. В нем приняли участие около 200 человек — школьники, студенты вузов и колледжей, молодые специалисты, представители власти и ведущих агрохолдингов Омской области.
Форум приурочен к завершению уборочной кампании и празднованию Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Его главная цель — вдохновить молодых людей на жизнь и карьеру в сельской местности, сформировать положительный имидж села и показать реальные возможности для самореализации в АПК.
С приветственным словом к участникам обратились заместитель председателя правительства Омской области Иван Колесник, министр по делам молодежи Татьяна Денисова, заместитель министра сельского хозяйства Олег Колесников, временно исполняющая обязанности ректора Омского ГАУ Оксана Шумакова и директор омского филиала Россельхозбанка Лев Янеев.
«Во-первых, сельское хозяйство должно быть образом жизни, должна быть любовь к своей малой родине. Во-вторых, это инфраструктурное обустройство, безопасная и комфортная среда проживания. И в- третьих, достойное качественное образование, постоянное развитие и карьерный рост. Очень важно, чтобы горели глаза и было желание работать. И главное — ничего не нужно бояться», — отметила Оксана Шумакова.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
В ходе панельной дискуссии в формате живого диалога молодежь задавала вопросы о поддержке начинающих фермеров, развитии инфраструктуры в сельской местности и перспективах карьерного роста. На форуме также вручены гранты Росмолодежи победителям Всероссийского конкурса молодежных проектов. Среди лауреатов — студентка Омского ГАУ Мария Берникова и кандидат сельскохозяйственных наук Роман Чернов.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Программа форума включает лекции и мастер-классы от экспертов АПК, круглые столы по вопросам развития сельских территорий, творческие мастерские и культурные мероприятия. Особое внимание уделяется профориентации: завтра к участию присоединятся школьники и студенты СПО, которые пройдут экскурсию по университету и познакомятся с программой «Я в АГРО», реализуемой «РСХБ-Экосистемой».