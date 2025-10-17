Красноярка обвиняет частную клинику в тяжелых осложнениях у сына после операции

Как сообщает телеканал «Прима», 17-летний Данила провел пять дней в коме.
По рассказам женщины, которая обратилась в редакцию, парню нужно было исправить носовую перегородку. Семья выбрала клинику пластической хирургии и косметологии «Эффи». Со слов Елены, недопонимания начались ещё до операции. В анализах был ряд отклонений, но врач заверил женщину, что они не имеют значения.
Через несколько часов после начала вмешательства, рассказала женщина телеканалу, представитель клиники сообщил, что операция подзатянулась, у Данилы поднялась температура, но ребенку дали успокоительное и уложили спать. Мать приехала к сыну на следующий день.
«Когда я зашла, мне стало плохо. Я на кровать присела, потому что я увидела амёбу. Он терял сознание», — рассказала Елена Куц.
По версии Елены, парню два часа не могли найти реанимационную бригаду — хирург якобы пытался сам обзванивать знакомых в больницах вместо вызова скорой. В итоге Данилу с мамой госпитализировали в 20-ю больницу. Состояние молодого человека резко ухудшилось — развились сепсис, геморрагический инсульт, двусторонняя пневмония и токсикологический гепатит, возник риск тромбозов. На пять дней его ввели в кому.
«Мы год провели в краевой больнице, проходили обследования. Ему бегать, прыгать нельзя, тяжёлое поднимать. Он слаб, в техникуме сходит на 2−3 пары — приходит домой никакой. Вопрос будет решаться об инвалидности», — пояснила Елена.
Росздравнадзор по результатам проверки выявил в клинике «Эффи» грубые нарушения лицензионных требований, сообщает «Прима». Уголовное дело завели на анестезиолога, но оно было прекращено в связи с его смертью. Адвокат семьи Марина Ламожапова настаивает на необходимости привлечь к ответственности других медиков.
Со своей стороны, в клинике «Эффи» утверждают, что причиной осложнений мог стать прием пациентом антидепрессантов. «Мама продолжает упорствовать и скрывать факты. Врачам, чтобы спасти Куца, пришлось быть следователями, чтобы понять, что скрыла мама», — заявил директор клиники Виталий Андриянов в комментарии телеканалу.
Сама же Елена уверяет: до «Эффи» сыну делали и другую операцию, тоже под наркозом — и всё было в порядке.