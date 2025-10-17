Красноярка обвиняет частную клинику в тяжелых осложнениях у сына после операции

По рассказам женщины, которая обратилась в редакцию, парню нужно было исправить носовую перегородку. Семья выбрала клинику пластической хирургии и косметологии «Эффи». Со слов Елены, недопонимания начались ещё до операции. В анализах был ряд отклонений, но врач заверил женщину, что они не имеют значения.