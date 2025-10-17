Валерий Ничушкин оформил дубль в матче с «Коламбусом»

«Колорадо» лидирует в Центральном дивизионе с 9 очками после 5 матчей, в то время как «Коламбус» с двумя очками в 4 играх находится на седьмой, предпоследней, строчке в Столичном дивизионе. В ночь на 19 октября «Колорадо» дома сыграет с «Бостоном», а «Коламбус» на своём льду встретится с «Тампой».