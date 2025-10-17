Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РЕН ТВ: в воинской части Подмосковья срочник расстрелял сослуживцев

В одной из воинских частей Московской области солдат, проходящий срочную службу, открыл стрельбу по своим сослуживцам. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли двое военнослужащих. Еще один солдат с тяжелым ранением был доставлен в больницу. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.

Срочная новость В одной из воинских частей Московской области солдат, проходящий срочную службу, открыл стрельбу по своим сослуживцам. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли двое военнослужащих. Еще один солдат с тяжелым ранением был доставлен в больницу. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.