РЕН ТВ: в воинской части Подмосковья срочник расстрелял сослуживцев

В одной из воинских частей Московской области солдат, проходящий срочную службу, открыл стрельбу по своим сослуживцам. Согласно предварительной информации, в результате инцидента погибли двое военнослужащих. Еще один солдат с тяжелым ранением был доставлен в больницу. Об этом сообщает источник РЕН ТВ.