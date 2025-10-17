В России могу ввести доплату к пенсии за трудовой стаж

Экономист уточнил, что инициатива уже обсуждалась на встрече с президентом России Владимиром Путиным, который отнёсся к ней с пониманием. Среди ключевых преимуществ предложения — реальное увеличение доходов наиболее финансово уязвимой категории граждан и укрепление социальной справедливости. При этом Мосягин отметил, что основные риски связаны с фискальной нагрузкой на бюджет и необходимостью найти баланс между поддержкой одной группы пенсионеров и справедливостью по отношению к другим. Эти вопросы, по его мнению, должны стать предметом широкого публичного обсуждения и детальных расчётов.