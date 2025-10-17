Ричмонд
Хоким Ташкента рассказал, как столичные власти будут бороться с пробками

Vaib.uz (Узбекистан. 17 октября). Глава Ташкента Шавкат Умурзаков в интервью телеканалу «Узбекистан 24» рассказал, какие шаги предпримут столичные власти для решения проблемы постоянных транспортных заторов.

По словам хокима, вопросы пробок давно беспокоят жителей Ташкента. На прошедшем накануне совещании президент одобрил ряд конкретных предложений по этой теме.

«Сегодня в Ташкент ежедневно въезжает более 400 тысяч автомобилей и более 1 миллиона человек. Основная причина этого — отсутствие налаженной системы общественного транспорта: нет маршрутных автобусов, которые бы связывали Ташкент с райцентрами области и другими регионами. Кроме того, на въездах в город отсутствует необходимая инфраструктура — автовокзалы», — отметил глава города.

По его словам, президент одобрил выделение средств для строительства новых автовокзалов и кэмпингов на ближайших к Ташкенту территориях, а также обустройства стоянок для грузового и легкового транспорта. Проектные работы начнутся уже в этом году, а само строительство — не позднее начала следующего года.

«Если будут созданы выделенные полосы по типу BRT и запущены маршруты общественного транспорта, то люди, приезжающие в Ташкент, смогут пользоваться этим транспортом. Это приведёт к резкому сокращению числа личных авто и поможет существенно решить проблему заторов», — подчеркнул Шавкат Умурзаков.