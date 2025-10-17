Хоким Ташкента рассказал, как столичные власти будут бороться с пробками

По словам хокима, вопросы пробок давно беспокоят жителей Ташкента. На прошедшем накануне совещании президент одобрил ряд конкретных предложений по этой теме.
«Сегодня в Ташкент ежедневно въезжает более 400 тысяч автомобилей и более 1 миллиона человек. Основная причина этого — отсутствие налаженной системы общественного транспорта: нет маршрутных автобусов, которые бы связывали Ташкент с райцентрами области и другими регионами. Кроме того, на въездах в город отсутствует необходимая инфраструктура — автовокзалы», — отметил глава города.
По его словам, президент одобрил выделение средств для строительства новых автовокзалов и кэмпингов на ближайших к Ташкенту территориях, а также обустройства стоянок для грузового и легкового транспорта. Проектные работы начнутся уже в этом году, а само строительство — не позднее начала следующего года.
«Если будут созданы выделенные полосы по типу BRT и запущены маршруты общественного транспорта, то люди, приезжающие в Ташкент, смогут пользоваться этим транспортом. Это приведёт к резкому сокращению числа личных авто и поможет существенно решить проблему заторов», — подчеркнул Шавкат Умурзаков.