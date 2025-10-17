В Перу после массовых протестов ввели чрезвычайное положение в столице

Правительство Перу объявило столичный регион Лима зоной чрезвычайного положения после массовых антиправительственных протестов 15 октября, в ходе которых погиб один человек и более 100 получили ранения. Об этом сообщил премьер-министр страны Эрнесто Альварес.
«Объявление чрезвычайного положения не может быть ещё одной пустой мерой. Поэтому мы не вводили его до сих пор. Сейчас мы подготовим полный пакет конкретных мер, объявим их для общественного обсуждения, и они будут представлены в ближайшие часы», — заявил Альварес, выступление которого транслировал телеканал TV Perú.
Премьер не исключил возможности введения комендантского часа.
Протесты начались в историческом центре Лимы. Демонстранты требовали отставки президента Хосе Хери и роспуска конгресса, обвиняя власти в коррупции и попытках захватить контроль над судебной системой, прокуратурой и Конституционным судом. Столкновения с полицией быстро переросли в беспорядки.
По данным национального омбудсмена, в результате столкновений погиб один человек, которого застрелил сотрудник правоохранительных органов. Ещё один человек с пулевым ранением головы находится в коме.
Всего пострадали 102 человека, среди которых 24 мирных жителя и 78 полицейских.
10 октября в Перу отстранили президента Дину Болуарте. Эту должность занял Хосе Хери.