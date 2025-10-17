В Перу после массовых протестов ввели чрезвычайное положение в столице

«Объявление чрезвычайного положения не может быть ещё одной пустой мерой. Поэтому мы не вводили его до сих пор. Сейчас мы подготовим полный пакет конкретных мер, объявим их для общественного обсуждения, и они будут представлены в ближайшие часы», — заявил Альварес, выступление которого транслировал телеканал TV Perú.