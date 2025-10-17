«Дал надежду». Папа Римский может посетить Беларусь в 2026 году

Глава белорусских католиков рассказал, что в 2026 году будет отмечаться 35-летие восстановления структур Католической церкви в стране. И папа римский принял приглашение с улыбкой и пониманием, отметив, что текущий год плотный и также уже запланированы мероприятия и на следующий год, но не исключил, что визит может состояться.