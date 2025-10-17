«Дал надежду». Папа Римский может посетить Беларусь в 2026 году

Папа Римский Лев XIV получил официальное приглашение посетить Беларусь, пишет БелТА по информации белорусской редакции «Vatican News».
Так, 16 октября состоялась частная аудиенция, во время которой папа римский принял главу белорусских католиков, архиепископа Иосифа Станевского.
Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Беларуси Станевский передал папе римскому официальное письменное приглашение посетить Беларусь. Документ Льву XIV был вручен от имени епископата, духовенства и всех верующих республики. Станевский отметил, что через него с понтификом в этот момент встречается весь католический народ Беларуси.
Глава белорусских католиков рассказал, что в 2026 году будет отмечаться 35-летие восстановления структур Католической церкви в стране. И папа римский принял приглашение с улыбкой и пониманием, отметив, что текущий год плотный и также уже запланированы мероприятия и на следующий год, но не исключил, что визит может состояться.
— Святейший Отец дал надежду, что приглашение будет внимательно рассмотрено, а ответ передан через Апостольскую нунциатуру в Минске, — сказано в статье.
Также католический иерарх отметил добрые отношения и диалог с православным митрополитом Вениамином, сказал про неоднократные приглашения папе со стороны руководства республики, что также свидетельствует о готовности на разных уровнях принять папу римского в Беларуси.