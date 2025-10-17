Ричмонд
Главные новости 17 октября 2025 года

Последние новости за сегодня — 17 октября 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 17 октября 2025.

Трамп сделал заявление о «Томагавках» для Киева

Источник: Reuters

Американский президент Дональд Трамп после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что крылатые ракеты «Томагавк», которых в арсенале Пентагона много, нужны США. Ранее политик говорил о возможной передаче дальнобойного оружия Киеву, в случае если конфликт не будет урегулирован.

Вэнс считает, что Россия и Украина не готовы к перемирию

Источник: Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс высказал мнение, что Москва и Киев «не достигли той точки», которая позволила бы им заключить мирные договоренности. Он добавил, что за последние месяцы в процессе урегулирования конфликта достигнут значительный прогресс благодаря «энергичной дипломатии» американского лидера Дональда Трампа.

В России предложили построить тоннель «Путин — Трамп»

Источник: РИА "Новости"

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с инициативой строительства тоннеля, который соединит российскую и американскую территории через Берингов пролив. Он напомнил, что ранее на международном уровне прокладка тоннеля между двумя странами обсуждалась в период правления 35-го президента США Джона Кеннеди.

Из-за атаки дронов ВСУ временно прекратили работу аэропорты

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 17 октября силы ПВО ликвидировали и нейтрализовали над шестью регионами и акваторией Черного моря 61 украинский беспилотник. В аэропортах Ульяновска, Самары, Краснодара, Сочи, Калуги, Нижнего Новгорода, Казани, Нижнекамска, Уфы, Ярославля, Ижевска вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Международные резервы России выросли до рекордного значения

Источник: РИА "Новости"

Международные резервы России выросли до $729,5 млрд, увеличившись с 3 по 10 октября на $7 млрд. Иностранные активы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в Международном валютном фонде и средств в иностранной валюте. Около $300 млрд золотовалютных резервов заморожены из-за санкций.

