В Самаре приведут в порядок парковки и тротуар у больницы № 10

Глава Самары встретился с главврачом горбольницы № 10.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Самары Иван Носков встретился с главным врачом городской больницы № 10. На встрече обсудили благоустройство территории у зданий учреждений, сообщают в городской администрации.

— По итогам встречи во дворе домов у детской поликлиники планируют обустроить спортивную площадку. В следующем году приведем в порядок парковки и тротуар у отделения на улице Бакинской, — отметил глава города.

На данный момент в отделении завершают капитальный ремонт, в том числе благоустройство прилегающих территорий. По словам мэра, ремонт социальных учреждений должен быть комплексным. Глава города встретиться с руководителями учреждений, чтобы обсудить дальнейшие планы.