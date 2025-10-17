Ричмонд
Папа римский встретился с главой католиков Беларуси и получил икону из Будслава

Папа римский получил икону Будславской Божьей Матери.

Источник: Комсомольская правда

Папа Римский Лев XIV встретился с председателем Конференции католических епископов в Беларуси Иосифом Станевским, пишет БелТА по информации белорусской редакции «Vatican News».

Во время встречи, которая состоялась 16 октября папа римский принял официальное приглашение посетить Беларусь.

Отмечается, что встреча главы белорусских католиков с папой римским проходила в формате частной аудиенции.

Папе Римскому Льву XIV белорусской делегацией была преподнесена в дар икона Будславской Божьей Матери.

— Аудиенция продолжалась около получаса в дружественной атмосфере, — говорится в статье.