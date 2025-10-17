В аэропорту Братска появился уникальный пожарный автомобиль

Аэропорт Братска получил новейший пожарный автомобиль, который станет важным дополнением к службе противопожарного обеспечения полетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, особенность этой машины в том, что она одна из всего пяти подобных модификаций в России, что делает ее настоящей редкостью.