В аэропорту Братска появился уникальный пожарный автомобиль

Аэропорт Братска получил новейший пожарный автомобиль, который станет важным дополнением к службе противопожарного обеспечения полетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, особенность этой машины в том, что она одна из всего пяти подобных модификаций в России, что делает ее настоящей редкостью.
Новый автомобиль обладает впечатляющими характеристиками: его двигатель мощностью 430 лошадиных сил почти вдвое превосходит показатели привычных КамАЗов, что гарантирует быстрое прибытие на место происхождения.
На борту размещено 8,5 тонн воды и более тонны пенообразователя для эффективной борьбы с огнем. Техническое оснащение включает дистанционно управляемый лафетный ствол с камерой и прожектором, что позволяет экипажу работать безопасно прямо из кабины.
— Поступление такой современной, мощной и хорошо оснащенной машины напрямую способствует повышению уровня защищенности наших пассажиров и экипажей воздушных судов, — поделился управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.
До конца октября автомобиль введут в эксплуатацию, водители уже прошли необходимое обучение для работы на новой технике.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что экс-инспектора ДПС осудили за слив данных автовладельцев в Приангарье.