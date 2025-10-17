Ричмонд
В аэропорту Братска появился уникальный пожарный автомобиль

До конца октября автомобиль будет введен в эксплуатацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Аэропорт Братска получил новейший пожарный автомобиль, который станет важным дополнением к службе противопожарного обеспечения полетов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе воздушной гавани, особенность этой машины в том, что она одна из всего пяти подобных модификаций в России, что делает ее настоящей редкостью.

Новый автомобиль обладает впечатляющими характеристиками: его двигатель мощностью 430 лошадиных сил почти вдвое превосходит показатели привычных КамАЗов, что гарантирует быстрое прибытие на место происхождения.

На борту размещено 8,5 тонн воды и более тонны пенообразователя для эффективной борьбы с огнем. Техническое оснащение включает дистанционно управляемый лафетный ствол с камерой и прожектором, что позволяет экипажу работать безопасно прямо из кабины.

— Поступление такой современной, мощной и хорошо оснащенной машины напрямую способствует повышению уровня защищенности наших пассажиров и экипажей воздушных судов, — поделился управляющий директор аэропорта Братск Сергей Денисенко.

До конца октября автомобиль введут в эксплуатацию, водители уже прошли необходимое обучение для работы на новой технике.

