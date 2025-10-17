Суд лишил нерадивого отца погибшего героя права на выплаты

Их сын героически погиб во время специальной военной операции. Прокуратура подчеркнула, что меры социальной поддержки предназначены для родителей, которые вырастили и воспитали защитника Отечества, возмещая им нравственные и материальные потери. Поскольку отец никакого вклада в жизнь сына не внёс, суд согласился, что он утратил право на получение выплат. Это решение уже вступило в законную силу.