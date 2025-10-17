Суд лишил нерадивого отца погибшего героя права на выплаты

Прокуратура Омской области поддержала иск, лишающий отца погибшего военнослужащего права на государственные выплаты.
Как выяснил суд, мужчина с детства не занимался воспитанием сына, не оказывал материальной помощи и не исполнял родительские обязанности. Фактически, никакой семейной связи между ними не существовало.
Их сын героически погиб во время специальной военной операции. Прокуратура подчеркнула, что меры социальной поддержки предназначены для родителей, которые вырастили и воспитали защитника Отечества, возмещая им нравственные и материальные потери. Поскольку отец никакого вклада в жизнь сына не внёс, суд согласился, что он утратил право на получение выплат. Это решение уже вступило в законную силу.