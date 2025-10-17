Орбан сообщил о планах провести разговор с Путиным 17 октября

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в пятницу, 17 октября проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Накануне российский и американский лидеры, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели восьмой по счету телефонный разговор, по итогу которого политики договорились лично встретиться на саммите в Будапеште.
После этого венгерский лидер заявил, что побеседовал по телефону с президентом Дональдом Трампом. Подготовка к мирному саммиту США и России уже идет. Орбан отметил, что Венгрия — это «островок мира».
Ранее Виктор Орбан выступил с призывом к европейским странам пересмотреть подход к конфликту с Россией и начать переговоры для достижения мира.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Москва открыта для взаимодействия с международными партнерами по всем ключевым вопросам.