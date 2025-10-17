Свет отключат на 15 улицах Нижнего Новгорода 17 октября

В девять часов утра свет погаснет в зданиях под номерами 14, 16 на улице Сорокина, 1−20 на Прямой, 1−18 на Некрасова, 1−17 на Рабкоровской, 1−18 на Мосина, 3−10 на Калининградской. Также ограничения затронут дома №№ 1−6 на Мокшанской, №№ 1−14 на Лебяжьей, №№ 1−14 на Пинской, №№ 1−8 на Чусовой и №№ 1−15 и №№ 2−12 на улице Ковпака. Работы обещают завершить к 18:30.