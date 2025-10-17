Ричмонд
Рассказываем, сколько продлится отключение света в Свердловском районе Иркутска 17 октября 2025

Свет отключили в Свердловском районе Иркутска 17 октября.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 17 октября 2025 года произошло около 12:56. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», бригада уже выехала на место, чтобы определить причину и устранить все неполадки.

Отключение света в Свердловском районе Иркутска 17 октября 2025.

— Без электричества осталась часть домов на улицах Гоголя, Грибоедова, 2-я Железнодорожная, 4-я Железнодорожная, 5-я Железнодорожная, Звездинская, Кайская, Миронова, Новокшонова, Офицерский, Пушкина, Терешковой, Флюкова, Шмидта, а также часть домов в СНТ Садовод, — уточняют специалисты.

Предварительно, отключение света в Свердловском районе Иркутска 17 октября 2025 года продлится до 16:00.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что суд ужесточил приговор мужчине, укравшему крупную партию золота на 668 миллионов рублей.