«Часами разговариваем»: Бабаян рассказал, как Симоньян живет после смерти Кеосаяна

— Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это все нервы. Никаких сомнений в этом нет. Мы старались и стараемся поддерживать ее близким кругом, стремимся находиться рядом. Иногда мы можем часами разговаривать с ней по телефону, лишь бы она хоть немного отвлеклась от того, что происходит, — цитирует Бабаяна Voice.