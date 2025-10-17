«Часами разговариваем»: Бабаян рассказал, как Симоньян живет после смерти Кеосаяна

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян рассказал, как журналистка Маргарита Симоньян живет после смерти супруга, режиссера Тиграна Кеосаяна. По его словам, она с трудом справляется с болью и пустотой в душе, но старается держаться, когда рядом дети и свекровь.
— Конечно, она переживает это все очень тяжело. Настолько тяжело, что сама заболела очень нехорошей болезнью. Это все нервы. Никаких сомнений в этом нет. Мы старались и стараемся поддерживать ее близким кругом, стремимся находиться рядом. Иногда мы можем часами разговаривать с ней по телефону, лишь бы она хоть немного отвлеклась от того, что происходит, — цитирует Бабаяна Voice.
По его словам, супругов связывали сильные чувства.
Бабаян также рассказал о периоде, когда Тигран Кеосаян находился в коме и за ним присматривала его жена. По его словам, на Симоньян «было страшно смотреть в этот момент». Он поделился, что старался почти каждый день навещать впавшего в кому Кеосаяна.
О смерти Кеосаяна стало известно 26 сентября. «Вечерняя Москва» рассказала о жизненном пути телеведущего.