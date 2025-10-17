Омскую область оснастят тремя новыми беспилотниками для борьбы с лесными пожарами

Специалисты лесного хозяйства прошли необходимое обучение на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Благодаря дронам они могут в режиме реального времени отслеживать ситуацию в труднодоступных районах, быстро определять направление распространения огня и эффективно направлять ресурсы для его локализации.