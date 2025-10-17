Омскую область оснастят тремя новыми беспилотниками для борьбы с лесными пожарами

До конца 2025 года арсенал омских лесхозов пополнится тремя новыми беспилотниками модели OMEGA, предназначенными для мониторинга и тушения лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
Устройства станут частью реализации национального проекта «Беспилотные авиационные системы». В этом году регион уже получил 14 квадрокоптеров «Геоскан 801», которые активно используются для обнаружения термических очагов, отслеживания распространения огня и координации действий пожарных бригад.
Специалисты лесного хозяйства прошли необходимое обучение на базе Омского государственного университета имени Ф. М. Достоевского. Благодаря дронам они могут в режиме реального времени отслеживать ситуацию в труднодоступных районах, быстро определять направление распространения огня и эффективно направлять ресурсы для его локализации.
Помимо технического оснащения, в регионе активно ведется противопожарная подготовка: прокладываются новые лесные дороги для проезда спецтехники, создаются и очищаются минерализованные полосы общей протяженностью 4 500 км.
Эти меры приносят результат: в прошлом пожароопасном сезоне в Омской области было зафиксировано всего 39 лесных пожаров — минимальный показатель за последние годы. Все очаги были оперативно ликвидированы без перехода на населенные пункты.