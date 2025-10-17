ИИ в помощь: как в России используют технологии искусственного интеллекта

По словам Владимира Арлазарова, ИИ работает в 2,5 раза точнее человека, а по производительности превосходит любого работника в 2,5 тысячи раз. Кроме высокой работоспособности Smart ID Engine также может различить самые сложные подделки, включая дипфейки — видео, аудио, изображения, созданные с помощью нейросетей. Smart ID Engine автоматизирует рутинные процессы при оформлении банковских продуктов, кредитовании, регистрации в онлайн-сервисах. Также он надежно защищает от мошеннических атак. Именно поэтому программу активно используют в банковском, государственном и корпоративном секторах. Например, в ВТБ, «Альфа-Банке», «Газпромбанке» и «Т-Банке». Система также встроена в модули паспортного контроля «Сапсан» в аэропортах Шереметьево, Внуково и Кольцово.