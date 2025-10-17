ИИ в помощь: как в России используют технологии искусственного интеллекта

Сегодня в России активно внедряют решения на базе искусственного интеллекта во все сферы жизни. ИИ повышает эффективность работы госорганов, банков, общественного транспорта, помогает разрабатывать новые лекарства, интересные уроки для школьников и студентов. В будущем лучшие кейсы со всей страны объединят на платформе типовых ИИ-решений. Она создается с 2025 года по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Благодаря универсальной базе данных регионы смогут внедрять у себя самые эффективные проекты, в которых используют искусственный интеллект. Поможет им в этом Центр развития искусственного интеллекта при правительстве России (ЦРИИ).
Подробнее об успешных кейсах, а также о том, чем занимается Центр для отбора эффективных решений в области ИИ, — в нашем материале.
Взаимодействие на всех уровнях.
Центр развития искусственного интеллекта на базе Аналитического центра при правительстве России заработал в августе 2025 года. Его главная цель в том, чтобы ускорить внедрение технологий ИИ. В этом направлении эксперты ЦРИИ координируют работу госорганов, регионов и бизнеса, развивают международное сотрудничество. Также в центре обеспечивают безопасное использование технологий искусственного интеллекта.
«Россия вошла в активную фазу внедрения искусственного интеллекта в госуправление, социальную и экономическую сферы. Мы видим, что решения на основе ИИ дают нам уникальные возможности повысить качество жизни наших граждан. Кроме того, сегодня ИИ является бесспорным фактором конкурентоспособности государств в целом», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко.
По его словам, Центр придаст системность процессу развития и внедрения ИИ в нашей стране.
«Сегодня искусственный интеллект перестал быть далекой инновацией, став понятной технологией, приносящей эффект в различных отраслях экономики, социальной сфере и госуправлении. Поэтому общий фокус государства в отношении ИИ смещен на внедрение и масштабирование лучших практик», — подчеркнул Дмитрий Григоренко.
Бизнес-анализ по ключевым параметрам.
Одним из эффективных примеров использования ИИ в нашей стране стал проект Stratagonia. Это онлайн-платформа, которая на несколько шагов вперед анализирует рынок, конкурентов и потребительские предпочтения. Сегодня сервис работает в пилотном режиме.
За счет точного прогноза владельцы малого и среднего бизнеса могут оптимизировать свои планы, свести к минимуму неверные решения. Благодаря этому они экономят до 1 млн рублей в год. Также Stratagonia используют для консультации опытных и начинающих предпринимателей в центрах «Мой бизнес», «Райффайзен Банке». Кроме того, онлайн-платформу включили в программы поддержки МСП. Например, в «Академии МСП» для обучения и проверки бизнес-гипотез.
«Сервис автоматизирует первичный маркетинговый анализ, помогая бизнесам снижать риски и эффективно адаптироваться к изменениям. Например, производитель сухого льда с помощью Stratagonia нашел новые сегменты рынка без создания маркетингового отдела. Еще один кейс — булочная с крафтовым хлебом и десертами в Красноярске. Компания получила полную аналитику рынка и потенциала бизнеса с разбивкой по ценовым сегментам и конкурентам», — рассказала нашему порталу генеральный директор Stratagonia Анна Петухова.
«В России наблюдается рост аналогичных ИИ-проектов, направленных на цифровую трансформацию МСП и крупных отраслей. Многие из них фокусируются на генеративном ИИ, автоматизации управления рисками и прогнозировании рынка. Однако Stratagonia выделяется мощной математической моделью, адаптированной под нужды МСП», — добавила Анна Петухова.
Благодаря обучению и поддержке по нацпроекту сервис готовится к масштабному коммерческому запуску. Платформа расширит работу с отраслевыми институтами, мессенджерами для безопасного обмена данными. Для поддержки экспортеров планируется интеграция с рынками БРИКС и другими международными партнерами.
ИИ для путешествий и покупок в магазинах.
Не только искусственный интеллект, но и машинное зрение успешно использует в своей работе другая российская компания — Smart Engines. Это отечественный разработчик комплексных решений, которые помогают распознавать различные изображения, в том числе фотографии, сканы документов, кадры на видео.
Технологиями Smart Engines пользуются 70% жителей нашей страны и больше 275 млн человек по всему миру. Например, во время оплаты по QR-коду в мобильном приложении банка.
Одним из ключевых продуктов компании стала программа Smart ID Engine. Она помогает распознавать документы, удостоверяющие личность. Актуальная версия Smart ID Engine поддерживает более 3 тысяч типов документов.
«Искусственный интеллект “знает” значительно больше типов российских и иностранных документов, чем обычный сотрудник паспортного контроля. ИИ способен за секунду распознавать сотни документов граждан России, стран СНГ и других регионов мира. Благодаря этому компании сокращают операционные расходы, минимизируют число ошибок», — пояснил нашему порталу генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров.
Защита от подделок и мошеннических схем.
По словам Владимира Арлазарова, ИИ работает в 2,5 раза точнее человека, а по производительности превосходит любого работника в 2,5 тысячи раз. Кроме высокой работоспособности Smart ID Engine также может различить самые сложные подделки, включая дипфейки — видео, аудио, изображения, созданные с помощью нейросетей. Smart ID Engine автоматизирует рутинные процессы при оформлении банковских продуктов, кредитовании, регистрации в онлайн-сервисах. Также он надежно защищает от мошеннических атак. Именно поэтому программу активно используют в банковском, государственном и корпоративном секторах. Например, в ВТБ, «Альфа-Банке», «Газпромбанке» и «Т-Банке». Система также встроена в модули паспортного контроля «Сапсан» в аэропортах Шереметьево, Внуково и Кольцово.
«Наша главная цель — обеспечить клиентов надежным инструментом для предупреждения и предотвращения любых новых угроз, связанных с поддельными документами. Поэтому мы собираемся и дальше совершенствовать свои антифрод-технологии, повышать качество и скорость работы системы», — поделился планами генеральный директор Smart Engines.
Кроме того, компания планирует выйти на рынки разных стран мира, дружественных государств — не только в Азии, но и в Африке.
Владимир Арлазаров уверен, что в России есть еще немало компаний, которые предлагают эффективные решения в сфере ИИ для прикладных задач. Отечественные технологии предметного искусственного интеллекта, который решает конкретные прикладные задачи, уже сегодня занимают уверенные позиции на мировом рынке и приносят реальную пользу в разных отраслях. Их дальнейшее развитие и тиражирование поддержит нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Он направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее.