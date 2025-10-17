Рейс из Омска в Казань задержали почти на четыре часа

Рейс из Омска в Казань 17 октября задержали из-за ограничений в аэропорту города прибытия. Об этом пассажирам сообщили в авиакомпании Nordwind.
«Авиакомпания рекомендует внимательно следить за информацией на онлайн-табло и информационных табло аэропортов», — подчеркнули сотрудники авиакомпании.
Самолёт должен был вылететь в 8:00 из Омска, но он задержался почти на четыре часа. Самолёт отбыл в 11:33 часов.
Ранее пресс-секретарь ФАВТ Артём Кореняко сообщил о введённых в Казани ограничениях на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для безопасности полётов. Их ввели около 6:00 часов утра по омскому времени и отменили примерно в 10:00. Три самолёта, совершавших рейсы в Казань, ушли на запасные аэродромы.