В Молдову нельзя вернуться даже её гражданам: Пограничная полиция отказала во въезде в страну в этом году почти 9 000 человек

За первые девять месяцев 2025 года Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде 8 578 раз, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 года (5 932). Среди них 1 441 отказ пришёлся на граждан самой Молдовы (в 2024 году — 1 176).
Основные причины отказов:
• Недействительные/неполные проездные документы.
• Несоответствие требованиям для въезда.
• Превышение ранее разрешённого срока пребывания.
• Подозрения относительно цели визита или отсутствие достаточных финансовых средств.
• Таможенные нарушения (расхождения в декларациях и багаже).
Отказ означает немедленное возвращение в страну выезда. Власти рекомендуют заранее проверять условия пересечения границы и срок действия документов.
Молдова ужесточила политику пограничной безопасности, чаще объявляя нежелательными лиц, подозреваемых в угрозе демократии или общественному порядку.