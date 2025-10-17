В Молдову нельзя вернуться даже её гражданам: Пограничная полиция отказала во въезде в страну в этом году почти 9 000 человек

За первые девять месяцев 2025 года Пограничная полиция Молдовы отказала во въезде 8 578 раз, что на 45% больше, чем за аналогичный период 2024 года (5 932). Среди них 1 441 отказ пришёлся на граждан самой Молдовы (в 2024 году — 1 176).