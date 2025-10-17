Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков впервые вышел в открытый космос

16 октября российский космонавт из Бугульмы Сергей Рыжиков совершил свой первый выход в открытый космос. Вместе с коллегой Алексеем Зубрицким Рыжиков отправился на Международную космическую станцию (МКС), чтобы установить научную аппаратуру для эксперимента «Экран-М». Трансляцию ввел «Роскосмос».
В прямом эфире зрители могли наблюдать, как космонавты выходят из шлюзового отсека, передвигаются по поверхности МКС, монтируют оборудование на лабораторном модуле «Наука», очищают иллюминатор модуля «Звезда» и демонтируют кассету-контейнер с образцами материалов с модуля «Поиск».
Эти важные задачи заняли более пяти часов. За это время МКС совершит почти четыре оборота вокруг Земли.