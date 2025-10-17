Ричмонд
Космонавт из Татарстана Сергей Рыжиков впервые вышел в открытый космос

Вместе с коллегой Рыжиков отправился на Международную космическую станцию.

Источник: «Роскосмос»

16 октября российский космонавт из Бугульмы Сергей Рыжиков совершил свой первый выход в открытый космос. Вместе с коллегой Алексеем Зубрицким Рыжиков отправился на Международную космическую станцию (МКС), чтобы установить научную аппаратуру для эксперимента «Экран-М». Трансляцию ввел «Роскосмос».

В прямом эфире зрители могли наблюдать, как космонавты выходят из шлюзового отсека, передвигаются по поверхности МКС, монтируют оборудование на лабораторном модуле «Наука», очищают иллюминатор модуля «Звезда» и демонтируют кассету-контейнер с образцами материалов с модуля «Поиск».

Эти важные задачи заняли более пяти часов. За это время МКС совершит почти четыре оборота вокруг Земли.