Стартовали работы по устройству 11 спортивных площадок нового формата в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к работам по созданию 11 круглогодичных спортивных площадок нового формата, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем круглогодичные спортивные площадки нового формата. Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год и оперативного перехода с летнего функционала на зимний и наоборот. Первые такие объекты планируется открыть к предстоящему зимнему сезону», — отметил Петр Бирюков.

Заместитель мэра пояснил, что многофункциональные площадки нового формата создадут как вместо устаревших спортивных зон, так и на месте пустующих территорий.

«Летом с помощью специальных закладных, к которым будут крепиться стойки и ворота, их легко можно будет трансформировать под игру в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. На площадках будет использоваться профессиональное спортивное покрытие», — рассказал Бирюков.

Кроме того, по периметру хоккейных коробок смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната с нецарапающимся покрытием. Благодаря его прозрачности площадки органично впишутся в окружающее их пространство и практически сольются с ним, не будут создавать визуального шума.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что возле каждой площадки появится один многофункциональный павильон с раздевалками, кафе, медицинским постом и гаражом для ледозаливочной техники.

