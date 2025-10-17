Стартовали работы по устройству 11 спортивных площадок нового формата в Москве

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаем круглогодичные спортивные площадки нового формата. Их основным преимуществом станет возможность полноценного использования круглый год и оперативного перехода с летнего функционала на зимний и наоборот. Первые такие объекты планируется открыть к предстоящему зимнему сезону», — отметил Петр Бирюков.
Заместитель мэра пояснил, что многофункциональные площадки нового формата создадут как вместо устаревших спортивных зон, так и на месте пустующих территорий.
«Летом с помощью специальных закладных, к которым будут крепиться стойки и ворота, их легко можно будет трансформировать под игру в баскетбол, бадминтон или футбол. Зимой здесь можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. На площадках будет использоваться профессиональное спортивное покрытие», — рассказал Бирюков.
Кроме того, по периметру хоккейных коробок смонтируют профессиональный борт из монолитного поликарбоната с нецарапающимся покрытием. Благодаря его прозрачности площадки органично впишутся в окружающее их пространство и практически сольются с ним, не будут создавать визуального шума.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что возле каждой площадки появится один многофункциональный павильон с раздевалками, кафе, медицинским постом и гаражом для ледозаливочной техники.