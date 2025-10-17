Прокуратура проверила минские кладбища и нашла там угрозу для посетителей

Белорусское законодательство обязывает ответственные организации содержать кладбища в порядке: с заборами, чистыми дорожками, контейнерами для мусора и без захламлённости. Эти нормы закреплены в законе «О погребении и похоронном деле» и в постановлении Совмина № 668 «О наведении порядка на земле».