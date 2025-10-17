Прокуратура проверила минские кладбища и нашла там угрозу для посетителей

На «Чижовском», «Лошице» и «Лесном» кладбищах оказалось, что:
- заборы местами просто исчезли, а где-то еле держатся и могут обвалиться;
- мусорные баки стоят где попало и без крышек;
- в траве и кустах — груды мусора: от ритуальных венков до пластиковых бутылок;
- листву, бурьян и упавшие деревья никто убирать не спешил.
Заброшенность оказалась такой, что участки начали напоминать не кладбища, а свалки, создавая угрозу для людей, которые приходят помянуть близких.
В результате прокурор направил представление в адрес ответственной организации. Требование — немедленно навести порядок, привести территории в норму и следить за их состоянием постоянно. Как минимум — поставить заборы, расчистить участки, наладить вывоз мусора.
Контроль за выполнением требований — на личном контроле прокуратуры.
Белорусское законодательство обязывает ответственные организации содержать кладбища в порядке: с заборами, чистыми дорожками, контейнерами для мусора и без захламлённости. Эти нормы закреплены в законе «О погребении и похоронном деле» и в постановлении Совмина № 668 «О наведении порядка на земле».