Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверила минские кладбища и нашла там угрозу для посетителей

Прокуратура Заводского района Минска устроила проверку на трёх кладбищах — и нашла всё, что не должно быть на местах памяти: сломанные заборы, мусор, заросли.

Источник: Смартпресс

На «Чижовском», «Лошице» и «Лесном» кладбищах оказалось, что:

  • заборы местами просто исчезли, а где-то еле держатся и могут обвалиться;
  • мусорные баки стоят где попало и без крышек;
  • в траве и кустах — груды мусора: от ритуальных венков до пластиковых бутылок;
  • листву, бурьян и упавшие деревья никто убирать не спешил.

Заброшенность оказалась такой, что участки начали напоминать не кладбища, а свалки, создавая угрозу для людей, которые приходят помянуть близких.

В результате прокурор направил представление в адрес ответственной организации. Требование — немедленно навести порядок, привести территории в норму и следить за их состоянием постоянно. Как минимум — поставить заборы, расчистить участки, наладить вывоз мусора.

Контроль за выполнением требований — на личном контроле прокуратуры.

Белорусское законодательство обязывает ответственные организации содержать кладбища в порядке: с заборами, чистыми дорожками, контейнерами для мусора и без захламлённости. Эти нормы закреплены в законе «О погребении и похоронном деле» и в постановлении Совмина № 668 «О наведении порядка на земле».