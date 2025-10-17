Петербурженка вырастила гигантскую тыкву и отправилась в плавание по озеру

Жительница Санкт-Петербурга Юлия Богданова вновь удивила подписчиков, превратив огромную тыкву, выращенную на даче в Псковской области, в лодку и отправившись на ней в плавание по озеру Стречино. На этот раз вес овоща достиг впечатляющих 221 килограмма. Кадры необычного заплыва женщина разместила на своей странице во «ВКонтакте».
Как сообщает издание «АиФ Псков», гигантскую тыкву под именем Емеля Богданова вырастила на своем участке в деревне Игомель Плюсского района. Новый рекорд оказался лишь немного меньше прошлогоднего: тогда петербурженка отправилась в плавание на тыкве по имени Дуняша, весившей 226 килограммов.
В этом году Юлия решила добавить романтики и предстала в образе Ассоль, украсив свою необычную лодку алыми парусами. По словам женщины, ее заплыв должен вдохновить других на смелые и радостные поступки, приносящие настоящее удовольствие. Она отметила, что подобные идеи делают жизнь ярче и способны объединять людей.
Богданова также рассказала, что мякоть гигантской тыквы, извлечённая при подготовке «судна» к плаванию, отправилась в компост, поскольку времени на её переработку не хватило.
Первый эксперимент Юлии с плаванием в тыкве, состоявшийся в прошлом году, оказался не столь удачным — тогда лодка плохо держалась на воде и постоянно переворачивалась. Фотосессия затянулась до вечера, и снимки пришлось делать уже в темноте. Несмотря на трудности, петербурженка не отказалась от своей идеи и призналась, что по замыслу хотела даже станцевать внутри тыквы, превратив заплыв в настоящий праздник.
Читайте также: Инженер вырастил гигантскую тыкву весом 1064 кг.