Петербурженка вырастила гигантскую тыкву и отправилась в плавание по озеру

Первый эксперимент Юлии с плаванием в тыкве, состоявшийся в прошлом году, оказался не столь удачным — тогда лодка плохо держалась на воде и постоянно переворачивалась. Фотосессия затянулась до вечера, и снимки пришлось делать уже в темноте. Несмотря на трудности, петербурженка не отказалась от своей идеи и призналась, что по замыслу хотела даже станцевать внутри тыквы, превратив заплыв в настоящий праздник.