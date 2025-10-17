Ричмонд
Солнце продолжает бушевать: ученые предупредили о рисках магнитных возмущений

ИКИ РАН сообщил о сохранении вспышечной активности на Солнце.

Источник: Комсомольская правда

На Солнце продолжается период вспышечной активности, что создает определенные риски магнитных возмущений на Земле. Соответствующую информацию распространил Институт космических исследований Российской академии наук.

Согласно данным мониторинга, в течение прошедших суток геомагнитная обстановка на планете оставалась стабильной и спокойной. При этом вспышечная активность на Солнце оценивалась как высокая, но без непосредственных угроз для Земли.

Прогноз специалистов на ближайшие 24 часа предполагает сохранение в основном спокойной геомагнитной обстановки. Однако существует небольшая вероятность слабых возмущений. Уровень вспышечной активности ожидается повышенным, но с явной тенденцией к постепенному снижению. Прямых рисков для Земли от солнечных вспышек не прогнозируется.

Прежде Солнце выбросило в космос один из самых больших в этом году протуберанцев. Все находящиеся на Солнце время это вещество смещалось в сторону Земли, однако было выкинуто в космос в правильное время. Оно не должно задеть ни Меркурий, ни Землю.