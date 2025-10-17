Ричмонд
Стали известны подробности смерти легендарного музыканта из Kiss Фрейли

Умер один из основателей американской рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли.

Источник: Аргументы и факты

Сооснователь американской рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 74 лет, из-за тяжелого состояния он был подключен к системе жизнеобеспечения, пишет TMZ.

Как удалось выяснить изданию, семья приняла решение отключить музыканта от искусственной вентиляции легких «из-за не очень хорошего прогноза врачей».

К системе жизнеобеспечения Фрейли был подключен несколько недель.

Кровоизлияние в мозг у музыканта произошло после того, как он упал в своей студии и ударился головой.

В четверг, 16 октября, стало известно, что Фрейли умер.