Стали известны подробности смерти легендарного музыканта из Kiss Фрейли

Сооснователь американской рок-группы KISS Пол Дэниел «Эйс» Фрейли умер от кровоизлияния в мозг в возрасте 74 лет, из-за тяжелого состояния он был подключен к системе жизнеобеспечения, пишет TMZ.
Как удалось выяснить изданию, семья приняла решение отключить музыканта от искусственной вентиляции легких «из-за не очень хорошего прогноза врачей».
К системе жизнеобеспечения Фрейли был подключен несколько недель.
Кровоизлияние в мозг у музыканта произошло после того, как он упал в своей студии и ударился головой.
В четверг, 16 октября, стало известно, что Фрейли умер.