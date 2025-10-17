Собянин рассказал об итогах благоустройства на северо-западе Москвы

«Крупные проекты благоустройства на северо-западе Москвы мы реализовали в районах Хорошево-Мневники и Куркино», — написал Собянин.
Так, в Куркино завершилась масштабная реконструкция парка «Дубрава». Детские игровые зоны получили современное оснащение. Для ребят всех возрастов созданы комфортные пространства с канатными комплексами, качелями, батутами и развивающими панелями. Обновили спортивные площадки для волейбола и баскетбола, дополнив их зрительскими трибунами. Установили столы для настольного тенниса.
«Особое очарование парку “Дубрава” придает живописный водоем, вокруг которого сделали настил с полукруглыми лавочками. Дорожки-настилы проложили и по территории парка. Организовали зону отдыха с лежаками и деревянную горку для зимних развлечений. Отремонтировали сухой фонтан», — отметил мэр.
Также новые пространства для активного и спокойного отдыха появились в жилых кварталах на ул. Родионовская, ул. Соловьиная Роща и Новокуркинском шоссе.
Помимо этого, в районе Хорошево-Мневники благоустроили сквер у храма Александра Невского. Для любителей активного отдыха установили силовые тренажеры, комплексы для воркаута с турниками и элементы для тренировки координации и ловкости. Отдохнуть в сквере можно на удобных лавочках с навесами. Обновленные дорожки подходят как для прогулок, так и для занятий бегом или скандинавской ходьбой. В сквере теперь есть песочный городок, игровой комплекс с горкой и канатной лазалкой, напоминающий космический корабль, карусели, качели-балансиры и качалки на пружине. Сделали современную систему освещения и дополнительно озеленили территорию — обновили газон и высадили деревья.
Кроме того, во дворе д. 12 по ул. Мневники установили игровой комплекс со скатной и спиральной горками для ребят постарше, а для малышей — песочницу, карусели, качели и развивающие панели. Между д. 51 по ул. Маршала Тухачевского и д. 19 по ул. Генерала Глаголева обновили баскетбольную площадку и место для детских игр — разместили игровой комплекс с горками, мини-скалодромом и переходом-трубой, установили качели и карусели.