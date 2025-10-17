Собянин рассказал об итогах благоустройства на северо-западе Москвы

Помимо этого, в районе Хорошево-Мневники благоустроили сквер у храма Александра Невского. Для любителей активного отдыха установили силовые тренажеры, комплексы для воркаута с турниками и элементы для тренировки координации и ловкости. Отдохнуть в сквере можно на удобных лавочках с навесами. Обновленные дорожки подходят как для прогулок, так и для занятий бегом или скандинавской ходьбой. В сквере теперь есть песочный городок, игровой комплекс с горкой и канатной лазалкой, напоминающий космический корабль, карусели, качели-балансиры и качалки на пружине. Сделали современную систему освещения и дополнительно озеленили территорию — обновили газон и высадили деревья.