Четвертая сильная вспышка произошла на Солнце — что ждать белорусам

На Солнце произошла четвертая сильная вспышка за последнее время, длившаяся 33 минуты, сообщили в Институте прикладной геофизики белорусам и другим жителям Земли.
Новую вспышку класса М1.3 зафиксировали в группе пятен на Солнце. Это случилось в 17.08 по минскому времени.
При этом в Лаборатории солнечной астрономии отметили, что после серии сильных вспышек один из двух главных центров активности на Солнце утратил возможности влияния на нашу планету. Влияние второго солнечного вспышечного центра на Землю сохранится еще примерно на сутки.
К счастью, самый крупный за несколько последних дней выброс массы, произошедший вечером 15 октября, ушел мимо планеты. Ученые также считают, что 16 и 17 октября Земля пройдет последний на этой неделе короткий всплеск геомагнитных возмущений.
— После этого геомагнитные риски будут сняты, — говорится в прогнозе.
Однако обе опасные области на Солнце продолжат сохранять возможности для крупных вспышек, вплоть до класса. Но, начиная с середины пятницы, 17 октября, они уже будут не опасны для Земли.
Космический прогноз на 17 октября предвещает преимущественно спокойную с небольшой вероятностью слабых возмущений геомагнитную обстановку.
— Вспышечная активность — повышенная, с тенденциями к снижению; без рисков для Земли, — говорится в прогнозе.
