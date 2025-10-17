Ричмонд
Бастрыкин поручил проверить театр драмы в Челябинске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по Челябинскому академическому театру драмы им. Наума Орлова. Об этом сообщили в официальном в telegram-канале CК России.

Речь идет о ремонте 2021 года. Его подрядчик выполнял с нарушениями. В марте 2025 года частично обрушился потолок в фойе. Театр был закрыт на неделю.

Проверка и исполнение поручения находятся на контроле центрального аппарата СК РФ.