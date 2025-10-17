В администрации Иркутска встретились с делегацией из китайского города Цзиси

— В силу геополитического расположения для Иркутска отношения с Китаем всегда занимали особое место. Более 30 лет побратимом столицы Приангарья является город Шэньян. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве с Нинбо и Маньчжурией. Взаимодействуем с городами Шэньчжэнь, Харбин и Хулунбуир, — рассказала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Ольга Мартихаева.