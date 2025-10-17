В администрации Иркутска встретились с делегацией из китайского города Цзиси. Власти обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики и торговли. Гостям представили столицу региона как город, который является крупным узлом для транспорта и логистики, а также центром промышленности, энергетики, культуры, науки, образования и туризма в Восточной Сибири. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе городской администрации.
— В силу геополитического расположения для Иркутска отношения с Китаем всегда занимали особое место. Более 30 лет побратимом столицы Приангарья является город Шэньян. В этом году мы подписали соглашения о сотрудничестве с Нинбо и Маньчжурией. Взаимодействуем с городами Шэньчжэнь, Харбин и Хулунбуир, — рассказала председатель комитета по экономике и стратегическому планированию Ольга Мартихаева.
Китай выразил готовность к укреплению связей и предложил расширить сотрудничество в сферах экономики, торговли, инвестиций, культуры, образования, спорта и туризма.