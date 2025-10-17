Ричмонд
Дмитриев предложил построить тоннель, который соединит Россию и Аляску

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предложил проект тоннеля, который соединит Россию и Аляску через Берингов пролив. По его словам, строительство тоннеля может занять менее восьми лет, а стоимость проекта составит менее восьми миллиардов долларов.

— Благодаря современным технологиям компании Boring Company этот тоннель может стать тоннелем (президента России Владимира — прим. «ВМ») Путина — Трампа (президента США Дональда — прим. «ВМ»), соединяющим Евразию и Америку, стоимостью менее восьми миллиардов долларов, — написал Дмитриев на своей странице в социальной сети X.

16 октября Путин и Трамп провели телефонный разговор. Белый дом уже назвал беседу лидеров «хорошей и продуктивной». Главное из того, что известно о беседе, — в материале «Вечерней Москвы».

После телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа индекс российской биржи вырос почти на 5,19 процента и достиг отметки 2671,54 пункта. По окончании беседы президентов стран рост показателей ускорился до 6,45 процента.

Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
