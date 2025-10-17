Ричмонд
Глава Минобороны РФ высказался про оснащение Беларуси высокоточным оружием

В Минобороны России сказали про поставки Беларуси современного вооружения.

Источник: Комсомольская правда

Министр обороны России Андрей Белоусов высказался про оснащение Вооруженных сил Беларуси современным высокоточным вооружением, пишет ТАСС.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия и Беларусь продолжат взаимовыгодное партнерство. И отметил, что сотрудничество также продолжится и в области оснащения Вооруженных сил Беларуси.

— Взаимовыгодное партнерство, в том числе в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, будет продолжено, — констатировал Белоусов.

Также Минобороны РФ заявило о 60 тысячах солдат НАТО у границ России и Беларуси.

Тем временем Госпогранкомитет отреагировал на ситуацию с 6000 фур на выезд в ЕС из Беларуси.

