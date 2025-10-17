Глава Минобороны РФ высказался про оснащение Беларуси высокоточным оружием

Министр обороны России Андрей Белоусов высказался про оснащение Вооруженных сил Беларуси современным высокоточным вооружением, пишет ТАСС.
Глава оборонного ведомства подчеркнул, что Россия и Беларусь продолжат взаимовыгодное партнерство. И отметил, что сотрудничество также продолжится и в области оснащения Вооруженных сил Беларуси.
— Взаимовыгодное партнерство, в том числе в целях оснащения белорусской армии современным высокоточным, высокотехнологичным вооружением, будет продолжено, — констатировал Белоусов.
Также Минобороны РФ заявило о 60 тысячах солдат НАТО у границ России и Беларуси.
Тем временем Госпогранкомитет отреагировал на ситуацию с 6000 фур на выезд в ЕС из Беларуси.