Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Столичный департамент экономической политики и развития обновил сборник СН-2012, содержащий нормативы для оценки затрат на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту городских объектов, таких как школы, поликлиники, парковки, дороги, парки и других. Сборник обновлен с учетом цен на 1 октября текущего года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.