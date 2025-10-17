Ричмонд
Багреева: обновлен сборник нормативов по эксплуатации городских объектов

Москва обновила сборник нормативов для оценки затрат по эксплуатации городских объектов (СН-2012) с учетом цен на 1 октября 2025 года.

Столичный департамент экономической политики и развития обновил сборник СН-2012, содержащий нормативы для оценки затрат на все виды работ и услуг по содержанию и ремонту городских объектов, таких как школы, поликлиники, парковки, дороги, парки и других. Сборник обновлен с учетом цен на 1 октября текущего года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента Мария Багреева.

По словам заммэра, применение сборника оптимизирует расходы Москвы на эксплуатацию и ремонт городских объектов, позволяет исключить необоснованные траты и обеспечивает равные условия для участников госзакупок.

«Выигрывают от этого и горожане, которые получают качественное благоустройство столицы, соответствующее самым высоким требованиям», — добавила Багреева.

В обновленный сборник включили новые стоимостные нормативы: по уходу за цветочными композициями и объемно-декоративными световыми конструкциями в парках и санитарному содержанию аптек. Кроме того, провели актуализацию 390 показателей по строительным объектам с учетом новых отечественных материалов, технологий, оборудования в рамках импортозамещения.

Сегодня нормативы из сборника применяют примерно 2,5 тыс. городских заказчиков и частных компаний для эксплуатации и техобслуживания на различных объектах городского хозяйства. Обновление сборника проводится каждый квартал, всего с начала года в сборник включили 216 новых нормативов и актуализировали свыше 900 существующих.