Суд лишил отца погибшего омского военнослужащего права на выплату

Суд Горьковского района Омской области с учетом позиции прокуратуры удовлетворил иск матери погибшего военнослужащего и лишил его отца права на получение государственных социальных выплат, полагающихся родителям погибших при исполнении воинского долга.
Как было установлено в ходе судебного разбирательства, ответчик никогда не участвовал в воспитании сына, не проживал с ним, не оказывал материальной поддержки и не платил алименты на протяжении всего детства и юности ребенка. Фактически между отцом и сыном не было семейных и эмоциональных связей.
Молодой человек погиб при исполнении служебных обязанностей по контракту на СВО. После его гибели отец заявил о своем праве на получение компенсационных выплат.
В заключение прокурор подчеркнул, что меры социальной поддержки носят компенсационный характер и направлены на возмещение моральных и материальных потерь тем родителям, которые воспитали и вырастили защитника Отечества. Поскольку отец уклонялся от родительских обязанностей, он не понес ни морального, ни финансового ущерба, связанного с потерей ребенка.
Суд согласился с доводами прокуратуры и матери погибшего бойца. Решение о лишении отца права на выплаты вступило в законную силу.