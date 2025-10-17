Суд лишил отца погибшего омского военнослужащего права на выплату

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, ответчик никогда не участвовал в воспитании сына, не проживал с ним, не оказывал материальной поддержки и не платил алименты на протяжении всего детства и юности ребенка. Фактически между отцом и сыном не было семейных и эмоциональных связей.