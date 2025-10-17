Ричмонд
Суд лишил отца погибшего омского военнослужащего права на выплату

Мужчина уклонялся от исполнения родительских обязанностей.

Источник: Комсомольская правда

Суд Горьковского района Омской области с учетом позиции прокуратуры удовлетворил иск матери погибшего военнослужащего и лишил его отца права на получение государственных социальных выплат, полагающихся родителям погибших при исполнении воинского долга.

Как было установлено в ходе судебного разбирательства, ответчик никогда не участвовал в воспитании сына, не проживал с ним, не оказывал материальной поддержки и не платил алименты на протяжении всего детства и юности ребенка. Фактически между отцом и сыном не было семейных и эмоциональных связей.

Молодой человек погиб при исполнении служебных обязанностей по контракту на СВО. После его гибели отец заявил о своем праве на получение компенсационных выплат.

В заключение прокурор подчеркнул, что меры социальной поддержки носят компенсационный характер и направлены на возмещение моральных и материальных потерь тем родителям, которые воспитали и вырастили защитника Отечества. Поскольку отец уклонялся от родительских обязанностей, он не понес ни морального, ни финансового ущерба, связанного с потерей ребенка.

Суд согласился с доводами прокуратуры и матери погибшего бойца. Решение о лишении отца права на выплаты вступило в законную силу.