В Забайкалье задержан пособник террористов в Сирии

В Забайкалье задержан пособник террористической организации, действующей на территории Сирии, сообщает региональное УФСБ РФ.
В сообщении говорится, что мужчина действовал по инструкциям функционеров запрещенной в РФ организации, которые получал в Telegram. Он переводил средства на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции и для пропаганды терроризма.
Дома у задержанного были изъяты средства связи, платежные инструменты и другие материалы, которые подтверждают его преступную деятельность.
Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Фигуранту может грозить пожизненный срок.
Ранее за призывы к терроризму был задержан житель Донецка.