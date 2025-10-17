Ричмонд
В Забайкалье задержан пособник террористов в Сирии

Мужчина отправлял деньги на счета боевиков запрещенной в РФ организации.

Источник: Аргументы и факты

В Забайкалье задержан пособник террористической организации, действующей на территории Сирии, сообщает региональное УФСБ РФ.

В сообщении говорится, что мужчина действовал по инструкциям функционеров запрещенной в РФ организации, которые получал в Telegram. Он переводил средства на счета боевиков для приобретения вооружения, транспортных средств, амуниции и для пропаганды терроризма.

Дома у задержанного были изъяты средства связи, платежные инструменты и другие материалы, которые подтверждают его преступную деятельность.

Возбуждено уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Фигуранту может грозить пожизненный срок.

Ранее за призывы к терроризму был задержан житель Донецка.