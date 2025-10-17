Начаты работы по устройству 11 круглогодичных спортплощадок нового формата

В столице стартовали работы по созданию одиннадцати всесезонных спортивных площадок нового формата. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков, объекты обустраиваются силами специалистов Комплекса городского хозяйства по инициативе Сергея Собянина.
Как отметил заместитель мэра, их ключевое преимущество — возможность использования круглый год с быстрым переходом с летнего режима на зимний и обратно. Первые из них планируется открыть к следующему зимнему сезону.
Новые многофункциональные площадки будут построены как на месте устаревших спортивных зон, так и на незадействованных территориях.
«Летом с помощью специальных закладных, к которым будут крепиться стойки и ворота, их легко можно будет трансформировать под игру в баскетбол, бадминтон или футбол», — глава Комплекса городского хозяйства.
В холодное время года на них можно будет не только кататься на коньках, но и играть в хоккей. Для покрытия площадок будет использоваться профессиональный спортивный материал.
Вокруг хоккейных коробок установят профессиональный борт из монолитного поликарбоната с антивандальным покрытием. Благодаря его прозрачности, площадки гармонично впишутся в окружающую среду и не будут создавать визуального дискомфорта.
Кроме того, возле каждой спортивной площадки будет построен многофункциональный павильон с раздевалками, кафе, медпунктом и гаражом для машин, занимающихся заливкой льда.
Ранее Петр Бирюков сообщил, что в столице уличное освещение и архитектурная подсветка переведены на зимний режим работы в связи с сокращением светового дня. Это изменение в графике работы наружного освещения направлено на обеспечение более комфортного и безопасного пребывания горожан на улицах в темное время суток. Зимний режим предполагает более раннее включение фонарей и подсветки зданий, а также более позднее их выключение. График включения и выключения уличного освещения и подсветки был разработан несколько лет назад и является обязательным для соблюдения. Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» принимают решения на основе этого документа и данных о фактической освещенности, которые отслеживаются в режиме реального времени с помощью специальных датчиков. Это позволяет поддерживать оптимальные условия освещения в зависимости от времени года и погодных условий.