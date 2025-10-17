Начаты работы по устройству 11 круглогодичных спортплощадок нового формата

Ранее Петр Бирюков сообщил, что в столице уличное освещение и архитектурная подсветка переведены на зимний режим работы в связи с сокращением светового дня. Это изменение в графике работы наружного освещения направлено на обеспечение более комфортного и безопасного пребывания горожан на улицах в темное время суток. Зимний режим предполагает более раннее включение фонарей и подсветки зданий, а также более позднее их выключение. График включения и выключения уличного освещения и подсветки был разработан несколько лет назад и является обязательным для соблюдения. Диспетчеры центра управления сетями АО «ОЭК» принимают решения на основе этого документа и данных о фактической освещенности, которые отслеживаются в режиме реального времени с помощью специальных датчиков. Это позволяет поддерживать оптимальные условия освещения в зависимости от времени года и погодных условий.