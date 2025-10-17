Ричмонд
Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Посольство Японии намерено открыть визовые центры на территории России. Это следует из документов на официальном сайте дипмиссии. Инициатива связана с резким ростом числа заявлений от российских туристов, желающих посетить страну.

Источник: AP 2024

Для организации визовых процедур японское посольство объявило конкурс проектов на назначение уполномоченного агентства. Последнее будет заниматься приемом документов, вводом данных, помощью в проверке, сбором визового сбора и возвратом паспортов. По плану, новый визовый центр начнет работу в начале 2026 года, при этом его точное местоположение пока не уточняется. Период реализации проекта запланирован с 9 января по 31 марта 2026-го.

Открытие визовых центров, пояснили в посольстве, позволит оптимизировать процесс обработки заявлений и разгрузить сотрудников дипмиссии.

За первые девять месяцев 2025 года количество выданных виз россиянам превысило показатели за весь предыдущий год. К сентябрю их число достигло 60 тыс.