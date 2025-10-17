Посольство Японии планирует открыть в России визовые центры

Для организации визовых процедур японское посольство объявило конкурс проектов на назначение уполномоченного агентства. Последнее будет заниматься приемом документов, вводом данных, помощью в проверке, сбором визового сбора и возвратом паспортов. По плану, новый визовый центр начнет работу в начале 2026 года, при этом его точное местоположение пока не уточняется. Период реализации проекта запланирован с 9 января по 31 марта 2026-го.