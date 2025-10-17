Национальная полиция Испании расследует исчезновение картины Пабло Пикассо «Натюрморт с гитарой», которую должны были доставить из Мадрида в Гранаду. Об этом сообщило издание Ideal со ссылкой на источники.
Картина была написана художником в 1921 году гуашью. Работа была застрахована на 600 тысяч евро, ее должны были представить на выставке «Натюрморт. Вечность инертного» фонда «Каха-Гранада».
О пропаже картины стало известно во время распаковочных работ для размещения картин в разных залах. Местонахождение картины до сих пор неизвестно, передает издание.
До этого в одном из особняков Парижа случайно нашли знаменитую картину великого фламандского художника Питера Пауля Рубенса «Христос на кресте». Полотно считалось пропавшим более 400 лет.
