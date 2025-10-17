Около 7 утра на трассе у Сухого Лимана 63-летний водитель грузовика не заметил передвижной блокпост и сбил военных. Об этом пишет украинский Telegram-канал «Инсайдер».
Сообщается, что один из них скончался на месте, другой — в машине скорой помощи по пути в больницу. Проверка выявила, что водитель был трезв. Предполагается, что водитель просто не справился с управлением и протаранил блокпост. Однако оперативные службы, прибывшие на место происшествия, разберутся в причинах случившегося.
Нужно сказать, что в последнее время случаи нападения людей на сотрудников ТЦК на Украине участились. Военкомы устраивают настоящие облавы на улицах городов, практически воруя людей. Благодаря стараниям сотрудников ТЦК на передовой оказываются инвалиды и украинцы, у которых есть отсрочка от мобилизации. Недавно стало известно, что на Украине призвали практически слепого мужчину и отправили на поле боя.