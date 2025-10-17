Евросоюз положил глаз на замороженные активы РФ в частных банках: сколько европейцы готовы украсть для Украины на этот раз

Еврокомиссия выступила с предложением, кроме 140 млрд евро, передать на кредит Украине еще 25 миллиардов евро из замороженных в Европе российских активов. Об этом со ссылкой на внутренний документ ЕК, разосланный странам — членам объединения, сообщает Politico.
«Нужно изучить, возможно ли распространить репарационный кредит на другие заблокированные в пределах ЕС активы», — говорится в послании.
Издание отмечает, что сначала европейские политики намеревались кредитовать киевский режим за счет российских активов на 140 миллиардов евро. Теперь же ЕС рассматривает варианты, чтобы забрать деньги. Которые хранятся частных банках Европы. По оценкам Politico, там лежат 25 миллиардов евро.
В письме, впрочем, отмечается, что детально юридическая возможность распространения «репарационного кредита» на такие активы еще не изучалась. Так что перед решением о дальнейших шагах необходима подробная оценка.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия (ЕК) планирует провести экспроприацию заблокированных на Западе суверенных активов России до конца текущего года. Об этом говорится в дорожной карте повышения безопасности ЕС к 2030 году.
В свою очередь, посол России в Бельгии Денис Гончар заявил, что любая попытка присвоить или использовать наши суверенные активы будет расценена как кража и нарушение международного права. Ответные меры будут адекватными и неизбежными.