Москвичи совершили более 1 млрд поездок на наземном городском транспорте

«Более 1 млрд поездок совершили пассажиры на автобусах, электробусах и трамваях с начала года. Продолжаем развивать сеть наземного городского транспорта. Тщательно анализируем пассажиропотоки, добавляем новые маршруты и меняем существующие, чтобы поездки как можно большего количества пассажиров становились удобнее и быстрее», — сказал он.
Прошедшим летом в столице было скорректировано 20 маршрутов автобусов и электробусов, а также запущено 13 новых. Были скорректированы маршруты 3, 24 и 27 в Зеленограде, на них добавились новые остановки. Теперь наземный транспорт едет через «Технополис Москва» до станции МЦД.
Также был запущен новый маршрут с269 в ТиНАО. Он связал платформу Рассудово с несколькими населенными пунктами в районе Бекасово. Кроме того, заработали новые магистральные маршруты м23, м27, м64 и м74 в 16 районах Москвы.