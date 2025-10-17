Москвичи совершили более 1 млрд поездок на наземном городском транспорте

Прошедшим летом в столице было скорректировано 20 маршрутов автобусов и электробусов, а также запущено 13 новых. Были скорректированы маршруты 3, 24 и 27 в Зеленограде, на них добавились новые остановки. Теперь наземный транспорт едет через «Технополис Москва» до станции МЦД.