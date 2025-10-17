В Перми направят 10,5 млн рублей на обновление системы оплаты парковок

Пермские власти планируют модернизировать городскую систему платных парковок. На эти цели выделят 10,5 миллиона рублей, сообщает портал «Госзакупки».
Муниципальное казённое учреждение «Пермская дирекция дорожного движения» ищет подрядчика, который займётся улучшением системы приёма платежей. В рамках контракта предстоит обновить защиту данных, модернизировать каналы передачи информации, установить новое программное обеспечение, а также наладить хранение и обработку данных.
Важным этапом станет проверка всех элементов системы на соответствие требованиям информационной безопасности.
Как уточняется в документации, модернизация направлена на усиление защиты информации и снижение затрат на обслуживание парковочной инфраструктуры. После завершения работ система должна обеспечивать стабильную работу парковок, поддержку различных способов оплаты, пополнение счёта и оформление абонементов.
Подрядчику отведено 60 дней на выполнение всех работ. Сам контракт будет действовать до 90 дней с момента подписания или до полного выполнения условий.