В аэропорту Усть-Илимска появился автомобиль скорой помощи

Для восстановления работы служебной машины отремонтировали внешние элементы, заменили запчасти и шины, а также провели полное техническое обслуживание. Для оперативного реагирования на медицинские нужды пассажиров и сотрудников, аэропорт теперь обеспечен действующей машиной скорой помощи.