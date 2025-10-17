В аэропорту Усть-Илимска появился автомобиль скорой помощи. Инициативу в восстановлении старой машины выразила местный предприниматель. Об этом КП-Иркутск рассказали в городской администрации.
— Ранее автомобиль был списан, однако благодаря поддержке, удалось полностью его отремонтировать, — уточнили в пресс-службе администрации Усть-Илимска.
Для восстановления работы служебной машины отремонтировали внешние элементы, заменили запчасти и шины, а также провели полное техническое обслуживание. Для оперативного реагирования на медицинские нужды пассажиров и сотрудников, аэропорт теперь обеспечен действующей машиной скорой помощи.
